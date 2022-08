Aujourd'hui je vous partage une appli gratuite pour personnaliser votre fond d'écran de bureau qui est fantastique.Lively wallpaper est une appli qui permet de pouvoir mettre un fond d'écran animé de votre choix , elle est totalement gratuite et ce télécharge directement sur le Windows store.En plus des images qui sont directement implanté , on peut totalement prendre une vidéo ou un gif aux choix.Pour mettre une vidéos YouTube je conseille de la télécharger d'abord et ensuite faire la manipulation.Quelques exemples pour un y mettre son jeu vidéos favori :KH :Nier Automata :Ghost of Tsushima :2 pour Persona 5 :