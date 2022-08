Au japon, il n'est pas rare que les seiyuu (les doubleur) d'anime sortent des singles associés à leurs personnages et aient une petite carrière musicale, mais il en fait, il est rare que leur carrière arrive à se libérer de leur statut de seiyuu.Aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 seiyuu qui ont le plus ont réussi à dépasser leur statut de chanteuse d'anime.L'interprête de Ranka dans Macross Frontier et dont la popularité a été aussi rapide que celle du personnage qu'elle a interprété.Megumi Nakajima en dehors de ses prestations en temps que Ranka a placé un album et plusieurs singles dans le top 15 du top Oricon.Si sa carrière n'a pas davantage progressé, c'est d'abord car le personnage de Ranka a trop éclipsé tout ses autres rôle et que pour pallier à ça, elle a mit un frein en 2014 à sa carrière de chanteuse pour davantage se concentrer sur sa carrière de seiyuu.Megumi Nakajima possède une voix juvénile un peu garçon manqué très reconnaissableUne surprise pour ma part, vu que pour le coup, car bien qu'elle ai eu plusieurs rôle principaux (dansdans), ça reste une seiyuu assez méconnue(moi-même, je ne la connaissait pas).Si elle est si haut malgré ça, il y a 2 raisons.1. Elle a une formation opératique et a travaillé avec des chanteuses comme KOKIA2.Elle fait partie d'un groupe d'Idol Seiyuu, ce qui porte aussi sa carrière soloVoix dedans, dedanset d'dansTomatsu Haruka a placé un de ses album ainsi qu'un Single dans le top 5 Oricon et de nombreux Singles dans le top 15.Pour tout dire, je trouve sa voix assez banale et je ne comprend pas l'engouement qu'elle génère. En fait sa carrière de chanteuse est surtout portée par le fait qu'elle est dans le même groupe de Seiyu idol que Ayahi Takahagi et qu'elle a eu de plus gros rôles que cette dernière.Voix dedans, dedansdanset surtout dedansEn ayant eu un Album et plusieurs single et dans le top 10, dont 1 en 4ème position, Kana Hanazawa cultive en chant la même image que sa voix dans les anime, elle chantonne avec une voix de lolitaVoix dedans, dedans, dedansd'danset dedansAya Hirano a placé 2 de ses Singles dans le top 4 Oricon et un album et plusieurs Singles dans le top 10. Idol dès ses 14 ans avant d'être seiyuu en 2001 et futla vraie star des seiyuu idol de la seconde moitié 2000 suite à sa performance surprise dans Haruhi.Cependant sa tendance à coucher avec tout ses musiciens et à faire des scandales a pas mal torpillé sa carrière.6.Yukari TamuradansdansetdansEn ayant placé un de ses album dans le top 3 Oricon et plusieurs dans le top 10 et plaçant la plupart de ses Singles depuis 2007 dans le top 15. Yukari Tamura a commencé en temps que chanteuse avant d'être seiyuu, ce qui explique qu'elle soit une valeur sure parmi les seiyuu chanteuses et arrive a garder un public musical fidèle alors même qu'elle n'a pas de gros rôles récents.Comme Kana Hanazawa, Yukari Tamura cultive une voix de lolita, chose appuyé par son apparence(c'est une des icones de la mode lolita depuis le début des année 2000)PS: elle a 40 ans dans cette dernière vidéoShoko Nakagawa est un cas un peu à part dans cette liste vu que de tout les chanteuses cités, elle s'est retrouvé à doubler des personnages dans des anime plus ou moins en temps que star talent(c'est nottament pour cela qu'elle a remplacé Fumiko Orikasa dans le rôle de Saori sur Saint seiya Omega et en a interprété le générique), vu qu'elle était déjà populaire en temps qu'Idole puis comme chanteuse avant d'être seiyuu, activité qu'elle fait surtout par passion car c'est une otaku assumée fan de manga, cosplay et sentai.Avec 3 album ayant été dans le top 5 Oricon, 3 Singles dans le top 3 et un paquet dans le top 15 Shoko Nakagawa est clairement davantage une chanteuse(et une idole) qu'une Seiyuu.Ah, Yui Horie... La star du doublage du début des années 2000 que l'on retrouvait en main sur toute les grosses série (dans, Eri dansdansdans).Automatiquement, elle s'est retrouvé aussi a chanter et automatiquement elle a été populaire, si elle n'a pas été classé aussi autant d'album et de Single aussi haut que Shoko Nakagawa, elle a fait bien plus de ventes en ayant fait le début de sa carrière à une époque où les CD vendaient bien plus.Et malheuresement, autant le dire de suite, elle ne mérite pas son succès en temps que chanteuse, on a juste l'impression d'entendre ses personnages chantonner des chanson pas trop difficiles. C'est typiquement une seiyuu qui chante avant tout.D'ailleurs, depuis 2015, elle semble avoir mis en retrait sa carrière en retrait en même temps qu'elle ai arreté d'avoir des roles d'importance dans des animesBon, maintenant, on arrive vraiment aux star du genre, celles qui ont battu des records.Elle est la voix d'etdans, dedans, dedans, dedansou dedansou d'dansMaaya Sakamoto est la princesse des Seiyuu qui chantent, non seulement c'est une excellente doubleuse à la voix crystaline, mais en plus, elle chante encore mieux qu'elle ne double.Maaya Sakamoto est une des 2 seule Seiyuu a avoir placé un de ses album premier du top Oricon et 5 autres ainsi que 3 singles dans le top 5.Et comme Yui Horie, en ayant commencé sa carrière à une époque où les CD vendaient bien plus, bien qu'en ayant pas toujours été au top des charts au début de sa carrière, elle vendait quand même deux fois plus de disques que cette dernière.Voixdans, de Fate dans, de Cure Blossom dans, dedansou dedansNana Mizuki est la reine du chant parmi les Seiyuu. Elle fut la seule à obtenir en même temps la première place à l'Oricon en même temps pour les Single et les Album.Depuis le boom de sa carrière de chanteuse en 2005 suite à l'opening de Nanoha A's qu'elle a chanté, aucun de ses album ou Single n'ont pas été dans le top 5 Oricon et elle est la seule Seiyuu a avoir put remplir le Tokyo Dome (plus grand que le Parc des Prince) pour un concert.Il faut dire que c'est une performeuse de fou furieux avec une voix forte et énergique.Le groupe de Seiyuu créé temporairement pour l'animese devait d'être mentionné tant il a battu des record de ventes.Ses Singles sont tous été dans le top 5 Oricon et ont tous été dans le top 50 annuel lors de leur sortie, les plus vendu dans le top Oricon plus d'un an et ont vendu parfois le double des meilleurs succès de Nana Mizuki ou Maaya Sakamoto.Ce fut la seule et unique fois que des albums et Singles supposés chantés par des personnages d'anime(et non leur seiyuu) furent premier du top.1.Megumi HayashibaraVoix de, dedans, dedansdans, dedans, dedansoudansMegumi Hayashibara est la plus grosse star du doublage des années 90, en ayant eu le rôle principal dans les plus gros succès de la decennies.Et c'est aussi un légende imbattable pour ce qui est du chant, Megumi Hayashibara est de loin la seiyuu chanteuse ayant fait le plus de ventes de disques, en en ayant vendu plus du double de Nana Mizuki et le triple de Maaya Sakamoto.Et pourtant, au top de sa popularité, elle est arrivé au mieux en n°5 au top Oricon mais à une époque où les ventes étaient beaucoup plus elevée (en étant n°7 du top, elle vendait 2 fois plus de disque que Nana Mizuki quand elle est n° 1).Les chansons de Megumi Hayashibara ont un son pop et énergique typique des générique d'anime des années 90.Et je termine sur un coup de coeur, une seiyuu qui n'est que n°12 du top mais qui selon moi mériterait plus de reconnaissance en temps que chanteuseVoix entre autre dedansdans Demon Slayer,dansdansdanset dedans, Saori Hayami a placé un album et un Single dans le top 10 Oricon et plusieurs Single et Album dans le top 30 du classement.Saori Hayami a une voix douce et profonde et mériterait clairement d'être bien plus haut dans ce classement. surtout que contrairement à la plupart des autres Seiyuu chanteuses, elle participe à l'écriture et à la composition de ses chansonsVu les grand rôle qu'elle enchaine depuis 2,3 ans dans des titres grand public, il faut espérer que cela donne un coup de pouce à sa carrière.et regardez moi cette performance a capella avec Nana Mizuki