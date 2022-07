Ils accusent à nouveau Marvel d'exploiter, de sous-payer et d'être horrible avec les artistes des effets spéciaux de leurs films et séries.



Un groupe de travailleurs des effets spéciaux a récemment accusé Marvel de causer du stress en exigeant des délais irréalistes qui conduisent à des produits finaux insatisfaisants. Maintenant, un autre artiste VFX a porté de très grosses accusations.



Lors d'un entretien avec Vulture, le technicien VFX qui n'a pas voulu donner son nom a déclaré que chez Marvel : "Ils paient moins et se surmenent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent, ils demandent des révisions de dernière minute sans fin et ils vont mettre sur la liste Noir tous ceux qui échouent."



"C'est assez bien connu et même sombrement plaisanté dans les maisons d'effets visuels que travailler sur les émissions Marvel est vraiment difficile. Quand je travaillais sur un film, c'était presque six mois d'heures supplémentaires chaque jour. Je travaillais sept jours sur sept, en moyenne 64 heures par semaine sur une bonne semaine. Marvel vous fait vraiment travailler très dur. J'ai vu des collègues s'asseoir à côté de moi, s'effondrer et se mettre à pleurer. J'ai eu des gens qui ont eu des crises d'angoisse au téléphone."



«Le studio a beaucoup de pouvoir sur les sociétés d'effets, simplement parce qu'ils ont tellement de films à succès qui sortent les uns après les autres. Si vous vous trompez de quelque manière que ce soit, il y a de fortes chances que vous n'obteniez pas ces projets à l'avenir. Donc, les sociétés d'effets essaient de se plier en quatre pour garder Marvel heureux."





Bien qu'ils gagnent des millions, ils essaient toujours de réduire les coûts.



L'artiste d'effets spéciaux a révélé comment cela fonctionne dans cette industrie :



« Pour obtenir un emploi, les entreprises proposent un projet. Tout le monde essaie d'entrer juste sous les offres de tout le monde. Avec Marvel, les enchères seront généralement un peu plus basses et vous en êtes satisfait car cela vous fait économiser de l'argent. Mais ce qui finit par arriver, c'est que tous les projets ont tendance à manquer de personnel. Là où j'ai normalement une équipe de dix artistes VFX sur un film d'un autre studio, sur un film Marvel, j'en ai deux, dont moi-même. Donc, chaque personne fait plus de travail qu'elle ne le peut.



"L'autre chose pour laquelle Marvel est célèbre, c'est de demander beaucoup de changements tout au long du processus. Vous êtes donc déjà surchargé de travail, ils demandent des changements réguliers bien plus que n'importe quel autre client. Et certains de ces changements sont vraiment importants. Peut-être un mois ou deux avant la sortie d'un film, il nous demandera de changer tout le troisième acte. Il a des délais de livraison très serrés. Alors oui, ce n'est tout simplement pas une bonne situation dans l'ensemble. Une maison VFX n'a ​​pas pu terminer le nombre de plans et de reprises qu'elle demandait à temps, elle a donc dû confier le travail à mon studio. Depuis lors, cette maison a été effectivement mise sur liste noire pour le travail de Marvel."



"Une partie du problème avec l'univers cinématographique Marvel est le grand nombre de films qu'ils ont. Il met des dates, et il est très catégorique sur ces dates. Cependant, ils sont tout à fait disposés à faire des reprises et de gros changements très proches des dates sans les modifier à la hausse ou à la baisse. Ce n'est pas une nouvelle dynamique.

Certains des problèmes que j'ai mentionnés sont universels pour chaque émission et chaque projet. Mais tous les clients n'ont pas le pouvoir intimidant de Marvel."

Les nouveaux administrateurs sont en partie responsables.



"Je me souviens d'être allé à une présentation par l'une des autres maisons VFX sur un premier film MCU, et les gens parlaient de la façon dont ils étaient des" putains de pixels ". C'est un terme que nous utilisons dans l'industrie lorsque le client critique chaque petit pixel. Même si vous ne le remarquez jamais. Un client pourrait dire : ce n'est pas exactement ce que je veux, et vous y travaillez encore. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Alors ils diront : Pouvez-vous essayer cela ? Pouvez-vous essayer cela? Ils voudront que vous changiez tout un décor, tout un environnement, assez tard dans un film."



"Le principal problème est que la plupart des réalisateurs de Marvel ne sont pas habitués à travailler avec des effets visuels. Beaucoup d'entre eux viennent de faire de petits films indépendants au Sundance Film Festival et n'ont jamais travaillé avec VFX. Ils ne savent pas comment visualiser quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas sur le plateau avec eux. Donc, Marvel commence souvent à demander ce que nous appelons les rendus finaux."



"Pendant que nous travaillons sur un film, nous enverrons des images de travail en cours qui ne sont pas jolies mais qui montrent où nous en sommes. Marvel demande souvent qu'ils soient livrés avec une qualité bien supérieure dès le départ, et cela prend beaucoup de temps. Il le fait parce que ses réalisateurs ne savent pas comment regarder les images brutes dès le départ et porter des jugements de valeur. Mais c'est ainsi que l'industrie doit fonctionner. Vous ne pouvez pas montrer quelque chose de super joli quand les bases sont encore en développement."



« L'autre problème est que lorsque nous sommes en post-production, nous n'avons pas de directeur de la photographie impliqué. On se retrouve donc avec les clichés la plupart du temps. Cela provoque beaucoup d'incohérences. Un bon exemple de ce qui se passe dans ces scénarios est la scène de bataille à la fin de Black Panther. La physique est complètement décalée. Soudain, les personnages sautent partout, faisant tous ces mouvements fous comme des figurines d'action dans l'espace. Soudain, la caméra fait ces mouvements qui ne se sont pas produits dans le reste du film. Tout cela semble un peu caricatural. Le langage visuel du film a été brisé.

L'artiste VFX fait une dernière demande.



« Les choses doivent changer aux deux extrémités du spectre. Marvel doit former ses réalisateurs au travail des effets visuels et avoir une meilleure vision dès le début. L'étude doit mettre davantage les pieds sur le feu pour que ses administrateurs s'engagent dans ce qu'ils veulent. L'autre chose est la syndicalisation. Il y a un mouvement croissant pour le faire, car cela aiderait à garantir que les maisons VFX ne peuvent pas accepter d'offres sans avoir à considérer quels seraient les impacts. Parce que souvent, c'est comme si vous travailliez sur une série Marvel, et vous allez y travailler pour moins d'argent simplement parce que c'est cool."



"Certains des problèmes que j'ai mentionnés sont universels pour chaque émission et chaque projet. Mais vous finissez par faire moins d'heures supplémentaires sur d'autres émissions. Vous finissez par être capable de repousser plus



https://www.cinemascomics.com/marvel-tiene-un-poder-de-intimidacion-brutal-para-las-empresas-de-vfx/