Star Citizen

Chacun le sait, Fred, alias le Joueur du Grenier, est un grand fan du projet qu'est Star Citizen. Il évoque ainsi à intervalles réguliers le jeu sur sa chaîne "Bazar du Grenier".Pour autant, il n'est pas lui même avare de critiques vis-à-vis du jeu de Chris Roberts et c'est justement le thème d'une vidéo qu'il a publiée courant juillet.En moins de 20 minutes, vous en apprendrez beaucoup sur le projet et ses controverses, de quoi peut-être vous aider à décider si oui ou non vous pouvez accepter Star Citizen en l'état ou bien souhaitez continuer à attendre.D'ailleurs, comme "attente" et "Star Citizen" font la paire, la version 3.17.2 n'est toujours pas sortie car encore peaufinée à l'heure actuelle. Même si elle devrait notamment apporter des serveurs à plus de 100 joueurs, elle amène aussi une réinitialisation des biens et de l'argent accumulés par les joueurs depuis les derniers patchs, et donc les serveurs actuels sont peu sollicités, les joueurs ne souhaitant évidemment pas s'investir en sachant qu'ils vont tout perdre dès que le prochain patch sera lancé...