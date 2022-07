Magical girl

Après mes tierlist,voici une petite synthèse des meilleurs titres du genre pour ceux ayant pas envie de regarder toutes les videos de ma tierlist.Dans cet article, je vais revenir sur les meilleurs magical girls de la tierlist que j'ai fait avec une ou 2 videos montrant pourquoi les forces des série et pourquoi je les conseille à tous.Dans ce premier article, ce sera les titres méritant A, les S viendront après.Alors commençont par les moins bonnes des séries que j'ai mis en A à cause de gouts personnel ou de l'impact qu'elles ont eu:Foncièrement, j'ai mis les 2 en A car ce sont des bonnes séries, mais aussi pour l'impact qu'elles ont eu, elles ont secoué le genre avec de vrai innovations et beneficait de qualité de réalisation et d'écritures.Mais en soit, elles ont aussi des gros defauts, structure répétitive, personnages souvent très enervant et si la réalisation (la mise en scene sur Creamy et l'animation sur Minky Momo) a de la gueule pour 1982, c'est vraiment très daté maintenant.Pour le coup, ce n'est pas des série que je vais defendre contre vent et marée comme étant à voir, moi même, j'ai eu du mal à rentrer dedans.En soit, j'ai envie de dire comme les 2 au dessus, surtout qu'en plus Pelsia n'est pas une série novatrice.Mais la série est tellement barrée et drôle qu'en ne la regardant pas, vous passerez à côté de quelque chose, une tranche de rigolade.On parle tout de même d'une magical girl elevée avec des lions qui a comme motivation d'empecher que ses love interest soient changé en filles et qui en 3 episodes, tel Godefroid le hardy est cascadeur, Catcheur et pilote de Rally, sans oublier tout ce passage où elle traumatise un assassin echappé de prison.Encore une fois, c'est un magical girl, très classique (au point que tel les magical girl des année 70, elle n'a même pas de métamorphose). Mais Yumi a quelque chose pour elle que je n'ai retrouvé dans aucun magical girl des années 80, du slice of life touchant et reposant et une poésie venant d'une réalisation maitrisée à fond.De plus, la série ne fait que 26 épisodes contrairement aux séries cité au dessus, ce qui la rend plus digeste.Bon maintenant, on rentre vraiment dans les titres indispensables même si on est pas interessé par le genre magical girl toujours par ordre de qualité:Ah, Doremi, juste le meilleur anime existant pour les 6/10 ans. très drôle, réalisation au top avec les meilleurs réalisateur de l'histoire de la Toei, le co créateur de la série elève de Ikuhara(Penguidrum/Utena) qui chez Bones s'occupera d'Oran High School Host Club et Soul Eater, le créateur de Princess Tutu,, monsieur Saint seiya Abel/Tenkai/Hades sanctuary et DBZ broly et arc Boo.Summer wars, Belle, les enfants loups, Mirai ma petite soeurs.au chara design et à l'animation (Heartcatch Precure, Saint seiya Omega, Casshern sins, My Hero Academia, Baki the grappler OAV et Berserk 1999)(Kill la Kill,Guren lagaan, Panty & Stocking)ayant bossé sur l'animation.Doremi, c'est un vent de fraicheur et des fous rire garantis cumulé à une écriture mature qui enseignera des leçon aux enfants et saura retenir les adultes prêt à accepter de regarder une série jeunesse.On parle d'une série qui quand elle est serieuse ose parler aux enfants de 6/10 ans d'enfants de leur ages ayant des cancer en phase terminal sans qu'on puisse les sauver et qui a suffisament sut garder son public adulte avec une écriture de qualité pour avoir eu une série de romans suivant les heroines entre 16 et 21 ans et un film sélectionné au festival de cannes en 2021.Nanoha A's ou l'apogée d'une licence commencé comme un spin off de jeu erotique se voulant comme un Card Captor Sakura pour Otaku a sut se libérer totalement de l'entrave de son oeuvre d'origine.La série ne se perd pas en pale copie de Sakura comme pendant la moitié de sa première saison et nous balance dès le départ dans ce qu'elle fait de mieux, des combats de magical girl utilisant des armes SF ayant un côté Gundam, le tout avec certes une inspiration Card Captor Sakura mais sans tomber dans la copie éhonté et beneficiant de la réalisation d'Akiyuki Shimbo à ses débuts (Bakemonogatari).La série ne tombe pas non plus dans la mauvaise série de SF bourré de fanservice comme sa 3ème saisonA noter que Nanoha elle même sera copié et parodié par Prisma Ilya (en y rajoutant du fanservice bien gras) par la suite, au point de confier la réalisation de Prisma Ilya à l'élève du réalisateur des 2 premières saisons de Nanoha.Encore une série dont j'ai déjà parlé. W.I.T.C.H., c'est un peu la rencontre entre Buffy contre les Vampire, Sailormoon, Kingdom Hearts et Avatar le dernier maitre de l'air.Si on est dans un magical girl à la japonaise, l'écriture des personnage est totalement inspiré de Buffy contre les Vampire évitant tout les clichés des séries japonaise tout en ayant un univers vraiment solide avec des influences de fantasy. La version animé fait la part belle à l'action avec des héroines ayant des pouvoir rapellant ceux d'Avatar et a une seconde saison masterclass supervisée et écrite par le créateur de Gargoyles alors que la BD portée par des auteurs voulant créer une série qui n'auraient rien à envier aux manga et aux comics de la marvel de son côté beneficie d'intrigues plus sombre et mature lors de ses 4 premières saisons, d'un rythme plus rapide et de dessins somptueux des maitres de l'école Disney Italie des année 90 qui dans leur inspiration manga offre un design mélant Disney et manga dans un rendu très Kingdom Hearts par moment (les amateur de BD les retrouveront sur des titres comme Skydoll, Ekho, Monster Allergy ou End).WITCH a été dans la première moitié 2000 un phénomène international qui a eu une ampleur quasiment jamais égalé(la série pendant 3 ans vendait 15 millions de volumes par an, un chiffre que seul One Piece et Demon slayer ont réussi à atteindre dans les série de BD) amplement mérité.Et oui, WITCH ça peut plaire autant aux filles qu'aux garçons.Et si je met la série animé en A, les 4 premières saisons de la BD, ça vaut carrement du S.Sexy, dejanté, badass, irreverancieux ayant une réalisation et une animation de folie tout le long de ses 6 episodes, du gainax à son apogée.L'opening (chanté par Koda Kumi, alias Yuna singer de FFX-2) resume à lui tout seul toute les qualités de la série.Du Majocco encore une fois, mais cette fois çi, par Ufotable, plus exactement par le réalisateur du 5ème film Kara no Kyoukai.Le film est un peu une version modernisé du Majocco avec une sorcière confronté au monde des humains, mais cette fois çi pour le protéger d'une menace venant de son monde, le film a des gros côté Digimon (où les Digimons serait remplacé par une petite sorcière), surtout qu'on sent clairement une inspiration Mamoru Hosada dans la réalisation.Et franchement c'est un plaisir à regarder.Little Witch Academia, ou de l'anime de petite sorcière par le Studio Trigger.Imaginez Harry Potter à la japonaise avec des persos feminins en main character par le staff qui a fait Kill la Kill et Guren lagannC'est drôle, c'est bien animé et mis en scene, c'est bien écrit, c'est dejanté quand il le faut, serieux quand il le faut.bref, un bijou