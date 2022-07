Et voilà enfin la dernière partie de ma tierlist magical girl. Que vous soyez fans ou pas du genre, allez regarder ou lire les titres classés en S, c'est du bon pour n'importe qui, ce sont des must See/Read.C'est aussi le cas pour une bonne partie des titres classés en A.N'hésitez pas à aller voir les premières parties si vous les avez ratés.

posted the 07/16/2022 at 06:29 PM by kraken