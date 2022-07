L'heure est au changement ! Après 5 ans de bons et loyaux services il est l'heure pour moi de me séparer de ma TV LG 55EG9A7 OLED ! Satisfait globalement sur ses années de services !Je vais prendre 10" au dessus ! J'ai besoin de conseil, pour une TV donc en 65 pouces plutôt orienté Gaming + Cinéma.Comme ma console de prédilection reste la PS5 je comptais m'orienter sur la TV OLED Sony Bravia XR-65A90J ou la version sortie en 2022, et qui semble avoir été conçu pour cette console, il y a-t-il des membres en possession de ces télés et qui peuvent me donner un retour ?https://www.boulanger.com/ref/1159792?xtor=CS4-984&utm_medium=retargeting&utm_source=criteo&utm_content=retargeting_banni%C3%A8re#Avis%20clientsSinon j'envisageais également de rester du côté de LG vu l'expérience positive que j'ai eu avec mon téléviseur précédent et le fait que j'ai investi dans une Serie X récemment, je me dis ça sera peut-être plus polyvalent qu'une télé conçue pour une seule console, donc je m'orienterais sur le modèle LG OLED65G2https://www.boulanger.com/ref/1176744Si vous avez d'autres suggestions, budget maximum de 3500€ !Merci de votre retour