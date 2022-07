Alors je sais que c'est un site de JV ici, mais je vois que vous parlez de manga de temps en temps donc je vais prendre le risque.Donc nous avons appris la mort de Kazuki TakahashiAuteur du Manga Yu-Gi-Oh! (pas que évidemment mais c'est pour ça qu'il était connu) qui a était adaptée en 2 Animé, la fameuse S0 et Duel Monstre et toutes les autres qui ont suivi sur lequel il a travaillé jusqu'à Zexal.Alors personnellement j'ai surtout suivi les différents animés et le TGC, j'ai lu le manga plus tard et franchement je préfère la vision de l'animé.Mais je suis conscient que c'est Takahashi qui a démarré une immense que j'ai découvert gamin, une de mes toutes premières avec Pokémon et Digimon et je sais ce que je lui dois.Et que mes prochaines lectures et visionnage de Yu-Gi-Oh! aurons une saveur toute à faite différente maintenant.Donc paix a son âme, toutes mes condoléances a ses proches et j'espère qu'il sera heureux la ou il ira.