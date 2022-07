Salut !Après avoir fait le tour des avis sur les musiques de FFXIII, qui m'ont plutôt surpris je dois l'admettre (je pensais avoir une majorité de personnes qui auraient kiffé l'OST, et ce n'était pas le cas visiblement, tout comme moi), et bien passons à sa suite, qui... fait mieux selon moi. Même beaucoup mieux par moment puisque Masashi Hamauzu n'est pas seul, et ses accompagnateurs, et tout cas un de ses accompagnateurs fait du bon boulot !Alors, à vous maintenant, votre avis sur l'OST de cette suite ?Le trio de compositeurs fait-il mieux que FFXIII ?Une OST plus diversifiée, mais aussi moins cohérente dans son ambiance ?Que retenez-vous de la musique de FFXIII-2 ?