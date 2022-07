La communauté Gran Turismo 7 furieuse sur l'état actuel du jeu vidéo PolyphonyPlusieurs joueurs, streamers, équipes virtuelles et organisations de compétition ont publié une déclaration protestant contre le mauvais état du jeu Polyphony Digital.La communauté Gran Turismo 7 est à bout de patience. Malgré les tentatives de Polyphony Digital de mettre à jour le titre de conduite exclusif PlayStation 4 et PlayStation 5 avec un nouveau contenu et différents ajustements pour équilibrer le système de crédit controversé, les joueurs ne sont pas satisfaits et ont publié une déclaration pour exprimer leur mécontentement à l'égard du produit. Le compte Twitter NeedForSpeak a été chargé de partager ladite déclaration internationale de protestation à laquelle ont participé des organisations de compétition privées, des équipes virtuelles de différentes catégories, des streamers de compétition Gran Turismo 7 et des milliers de pilotes virtuels.GRAN TURISMO 7.@thegranturismo @Kaz_Yamauchi @PlayStation_LA@PlayStationES pic.twitter.com/7dR8daf9Dq— NeedForSpeak (@NeedForSpeak1) June 29, 2022Le premier point qui ressort du communiqué est l'instabilité des salles en ligne, un problème que Gran Turismo 7 traîne depuis son lancement et qui, après plus de 16 mises à jour, n'a pas encore été résolu. Le communiqué décrit le jeu vidéo comme "injouable, désespéré et frustrant" en raison d'une liste complète de multiples erreurs qui ont été signalées par la communauté pendant un peu plus de trois mois que le titre a été sur le marché. L'absence d'un mode Classé, l'instabilité des serveurs et les nombreux bugs pouvant provoquer des plantages, des écrans noirs, en plus d'autres problèmes, sont quelques-uns des points les plus sérieux qui ont été mis en avant."Gran Turismo 7 a également des défauts et a des domaines où il peut s'améliorer, avec un mode Café qui souffre d'être trop simple, des collisions qui doivent encore évoluer et des dégâts à peine perceptibles sur les véhicules, même si tout cela passe au second plan quand on attrape un DualSense et commencez à jouer avec une conduite très similaire à la vraie, en profitant des sensations du contrôle dans nos mains qui nous transportent au jeu vidéo, de la superbe finition visuelle, des nuances du son du turbo ou du moteur qui changent voiture à voiture et la sensation de conduite formidable et satisfaisante qui nous fait sourire et nous permet de nous amuser comme jamais auparavant avec une voiture à l'intérieur d'une piste virtuelle »