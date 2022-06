Nous mettons les joueurs au premier plan de tout ce que nous faisons, et nous travaillons dur pour à la fois répondre à leurs attentes et les dépasser. Une grande partie de l'attention portée à nos équipes consiste à s'assurer que nous avons les ressources nécessaires pour produire des expériences que nos communautés vont adorer, tout en donnant à nos équipes l'espace nécessaire pour explorer encore plus de possibilités créatives au sein de leurs projets. Proletariat est un partenaire idéal pour soutenir la mission de Blizzard, qui est d'apporter plus souvent du contenu de haute qualité à nos joueurs.

Et oui, le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft n'empêche pas les premiers d'eux aussi faire des rachats de studio. On apprend que Blizzard a racheté le studio indie Proletariat, auteur du battle royal Spellbreak.Fondé en 2012, Proletariat (~100 employés) a travaillé sur plusieurs MMO dont Lord of the Rings Online, avant de créer Spellbreak en 2020.Mike Ybarra (PDG de Blizzard) :Proletariat bosserait depuis mai dernier conjointement avec Blizzard sur Overwatch 2 et Diablo 4. Ils seront aussi en soutien sur la licence World of Warcraft et ses extensions.Dans la foulé, on apprend que justement que les serveur de Spellbreak vont s'arrêter d'ici 2023.