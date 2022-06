La démo de Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R est enfin disponible sur Playstation 5 (et je crois Playstation 4 aussi) pour une durée limitée (quelques jours) je suis tellement content du retour de ce jeu bon sang! Le meilleur jeu de Cyberconnect2 me concernant, bref bon jeu à tous! ORAAAAAAAAAAAAA !ORAAAAAAAAAAA !

posted the 06/16/2022 at 07:43 AM by ratchet