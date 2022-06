James Turner n'est pas vraiment très connu, c'est un artiste et un des premiers occidentaux à avoir rejoint Game Freak, ayant notamment bossé sur Pokémon Noire et Blanche. Il s'est fait connaître surtout avec Pokémon Epée et Bouclier, apparaissant dans plusieurs présentations dédiés. Il est à l'origine des chara-designs d'une vingtaines de Pokémon (dont Sorbébé ou encore Zigzaton de Galar). Avant cela il était chez Genius Sonority, ayant travaillé sur les Pokémon RPG de la GameCube (Pokémon Colosseum et XD).Bref on apprend que ce dernier avait donc quitté Game Freak, créant dans la foulé son propre studio indépendant intitulé All Possible Futures. Une aventure en duo avec Jonathan Biddle, ancien de Curve Studio et derrière les jeux Swords of Ditto ou encore Hydroventure. James Turner n'est pas juste artiste, il a aussi dirigé le jeu HarmoKnight sur 3DS.D'après Jonathan Biddle, leur premier jeu sera visiblement révélé ce soir durant la présentation de Devolver (ou Summer Fest peut être même avant).