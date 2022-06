J'ai honte du traitement de Dark Vador, c'est triste de se dire qu'un tel personnage soit utilisé dans un rôle figuratif, on ne ressent pas l'impact de sa présence. Comment un réalisateur peut-il oser utiliser Dark vador de cette façon. Primo la marche musicale ne l'accompagne pas, faire de sa respiration le seul attribut c'est passé à côté, quelle déception, on ne retrouve pas d'intensité, cette série star wars manque de "FORCE".La façon de filmer est largement discutable.La gamine, cela devient vraiment n'importe quoi: vouloir qu'elle parle comme un adulte, montrez son leadership? Personne n'attends que la princesse Leia soit déjà un ministrable à 10 ans.Le scénario de cette épisode, disons qu'il y a une tentative de faire quelque chose mais cela fait plouf. On arrive facilement à comprendre que derrière tout cela il y avait un vrai projet de film, on voit certains plans facilement identifiable pour être clés dans un film, l'à c'est cheap et remballé.Les inquisiteurs, en vérité on en a rien à foutre de leurs chamailleries... pour avoir un poste et ils n'ont pas vraiment de charisme.Le montage est bidon on se demande comment la troisième soeur a pu rattraper la fillette, Obi qui a besoin de détruire le mécanisme de la barrière laser alors que le plan d'après on voit qu'il suffit de passer à côtéEwan Mc Gregor sauve le peu qu'il y a sauver.Enfin a bien y regarder, Disney recycle le schéma Mando/bébé yoda...Obi/petite Leia...sauf que bébé yoda était moins bavardBonus hs:Un insider a balancé qu'Astral Chain 2 approche pour 2023.