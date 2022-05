Bon tout était parti d'un tweet d'un ex membre du programme des ambassadeurs xbox qui avait dit que Jez Corden de Windows Central et accessoirement insider (plutôt fiable) chez microsoft à ses heures perdues, confirmait que Indiana ne serait pas une exclue xbox, bien que développé chez machine games (wolfenstein) qui est un studio Bethesda/Xbox, mais ça peut être compréhensible vu que c'était en développement avant le rachat, à l'instar de Deathloop et Ghostwire Tokyo.Mais Jez corden a dit que c'était une info qu'il avait entendue il y a quelques temps, et qu'il pense pas que les plans aient changé.Malgré celà la twittosphère s'est vite emballée pour dire que le jeu ne serait pas une exclue...Mais voilà que Nick Speshal de chez Xbox Era (autre insider plutôt fiable) répond à un tweet, en disant qu'aux dernières nouvelles le jeu serait une exclu (sans préciser qu'elle soit temporaire ou non), et Jez Corden qui répond à son tweet en disant qu'il a surement raison car lui avait de vieilles infos sur le développement du jeu.