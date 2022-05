Je ne suis pas aussi bon que Alexkidd pour écrire des test et donner envie de jouer a un bon classique donc je m'en excusePour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, Racing Lagoon est un jeu qui mélange RPG et jeu de course sorti uniquement au Japon sur PS1 en 1999 par SQUARESOFT!Je l'ai découvert hier soir en cherchant des jeux jap patché en anglais, j'ai vu jeu de course + RPG j'ai pas réfléchiEt après 2h de jeu, bah je kiff!!La bande son est signé par Noriko Matsueda qui a un très bon CV (bahamur Lagoon, Chrono Trigger, FFX-2 et l'inoubliable THE BOUNCERMais bon il aussi ses défauts mais j'ai un affect pour les jeux de l'ère PS1 et N64 qui fait que ce gameplay et cette 3D ne vieillira jamais pour moi et jouer sur cathodique aide beaucoup[img=500]https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/nbCunaXzbBpJtGJEmKBwG8.png[img]Avez-vous déjà jouer a Racing Lagoon? Si oui quel était votre expérience?