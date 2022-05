Bienvenue sur un très long article "Speculation"



Prenez un bon café et asseyez vous car on va essayer de voir ce qui se serait passé si Sega avait effectué le Deal à propos de la 3DO M2.



Alors commençons par situer les choses pour ceux ne connaissant pas le projet 3DO M2:



Suite à l'échec de la 3DO, son créateur développa son successeur, la machine était quasiment prête(elle avait des problème de surchauffe) et un monstre de puissance pour l'époque (en gros, elle était de puissance équivalente à la dernière version du model 2 mais pour le prix d'une console), mais étant dans l'incapacité financière de produire la console, il chercha à vendre la technologie à un des 3 constructeur.



A cette époque, Tom Kalinske, alors président de Sega America cherchait une solution pour faire regagner la confiance de Sega Japon après l'échec de la 32X que la firme japonaise lui attribuait.



Sega voulant de son côté trouver un moyen de rattraper le lancement raté de la Saturn aux USA voulait devellopper une extension à la console (ou un nouveau modèle comme des New 3DS ou des One X/PS4 pro).



Kalinske arrangea alors une réunion entre les dirigeant de Sega, très intéressés et les équipes de la 3DO compagny.

La 3dO compagny était confiante, leur prototype en dehors de ses problèmes de surchauffe était quasi finalisé et aurait put sortir pour les fêtes 1996 (c'est confirmé, des build stables de septembre 1996 ont été retrouvé) et aurait même offert à la Saturn en dehors de sa puissance supplémentaire, la possibilité de développer en polygones triangles et la rétrocompatibilité 3dO(la Saturn ayant de base une architecture assez proche de la 3DO).

Le problème, c'est que la machine a justement eu un problème de surchauffe lors de leur présentation et la direction de Sega Japon a juste prit la 3DO compagny pour des clowns.



Suite à ça, la 3DO compagny a revendu sa technologie à Konami pour une borne d'arcade malheureusement déjà dépassé techniquement au moment de la vente et fermera. Tom Kalinske, dégouté de voir encore une de ses idées rejetées quittera Sega et sera remplacé par le pire président qu'ait eu Sega, Bernie Stolar et Sega Japon développera sa propre extension pour la Saturn (les dernières version Saturn de Virtua Fighter 3 et Shenmue tournaient dessus, Yu Suzuki l'a confirmé l'an dernier) qui sera annulé au profit de la Dreamcast pour ne pas recommencer l'erreur de la 32X avec 2 machines sortant en même temps.



Mais imaginez un peu, si le prototype de la 3DO n'avait pas surchauffé lors de sa présentation et que le deal s'était fait, est ce que l'avenir de Sega aurait été différent?

C'est ce que nous allons essayer de voir.



Alors déjà, disons le clairement, cette extension n'aurait pas sauvé la Saturn, le prix total de la console plus de l'extension était équivalent à celui du megaCD+ la megadrive ou de la Xbox One X à leur sortie soit l'équivalent de 500 ou 600 €.

Un prix bien trop cher pour toucher le grand public. Même si elle aurait permis un développement bien plus facile et avait déjà plein de jeu en préparation et n'aurait donc pas manqué de jeux pour les joueurs.



De plus, si on a déjà vu des extensions permettre de maintenir les ventes d'une console, jamais elles n'ont permis de boost suffisant pour totalement changer la situation d'une machine.

Au vu des ventes totales de la Saturn (11 millions d'unités), l'extension n'aurait pas put dépasser les 3 millions d'unités (rare sont les extension de consoles qui dépassent 30% du totales des ventes de la machine, on est souvent dans du 20%)



Pour les ventes même de la console, c'est un peu plus difficile car il faut prendre en compte un élément d'importance, Bernie Stolar, ou plutôt son absence.

Si le deal avec 3DO s'était fait, Tom Kalinske serait surement resté aux commandes de Sega America et n'aurait pas fait les très nombreuse déclarations et decisions qui ont tué la saturn prématurément.



Pour rappel, Stolar a annoncé que la Saturn allait bientôt cesser d'être suivi par Sega dès Mai 1997 soit un an et demi avant la sortie jap de la Dreamcast et 2 ans et demi avant la sortie occidentale, cette déclaration a provoqué une chute drastique des ventes de la console et l'arret du develloppement de certains gros jeux (c'est confirmé pour Tomb Raider 2 et Resident Evil 2), le dedain de Bernie Stolar pour les jeux 2D(qui se sont retrouvé exclus de son sceau de qualité) et une remarque désobligeante envers Working Design ont aussi empêché la localisation de nombreux jeux (confirmé pour Grandia et les Lunar, suspecté pour Dragon Force 2 et Sakura wars).

Et pour finir, une des condition imposé par Bernie Stolar pour venir travailler pour Sega était d'arreter la Saturn dès fin 1998 (là où Sega voulait rester sur la machine un an de plus) et ce choix a aussi eu d'autre grosse conséquences sur la sortie de gros jeux.

-Sonic Adventure, Shenmue 1 et Virtua Fighter 3 ont tous été d'abord pensé pour sortir sur Saturn ou son addon et non Dreamcast et n'ont été porté qu'à cause de l'arret prématuré de la machine(en fait, le budget de Shenmue a carrement doublé à cause du fait de reprendre le devellopement du titre à zero).

-Camelot Software Planning de leur côté ont coupé les pont avec Sega a cause du passage à la Dreamcast et l'arret du soutien de Sega après le premier scenario. Donc, si Sega avait continué avec la Saturn un an de plus, non seulement les 2 dernier scenario de Shining Force 3 seraient sortis en occident, mais en plus, ils seraient restés sur la licence les génération suivantes.



Bref tout ça aurait clairement put booster les ventes de la machine de base de 3 à 5 millions



Au total, on pourrait supposer que la Saturn aurait fini sa vie entre 15 et 20 millions de ventes (en incluant la M2), donc pas un franche réussite malgré tout, mais pas un échec retentissant.



Mais comme je l'ai dit, les conséquences aurait été plus loin que la Saturn.



En effet, comme je l'ai dit, la Saturn devait tenir jusque fin 1999 et donc, la Dreamcast serait sortie un an plus tard.



Avec une sortie plus tardive de la Dreamcast, la machine aurait été plus puissante (surement une Naomi 2 bridée) et aurait été mieux armée pour lutter contre la PS2.

Une sortie plus tardive aurait aussi permis une meilleure reception de son online qui aurait été mieux installé dans les foyer.

De plus, sans année blanche en occident, Sega serait resté plus visible, surtout que certains gros jeux de la Saturn comme Sonic Adventure, Shenmue ou Shining Force 3 aurait attendu leur suite sur la machine et auraient davantage poussé les joueurs à investir dans la machine.



Donc, il est très fortement probable que la Dreamcast se serait beaucoup mieux vendu, mais tout n'aurait pas été positif.



-Sega n'aurait surement pas parié sur le DVD, même à l'époque ni n'aurait offert de retrocompatibilité Saturn vu la difficulté d'emulation de la machine. 2 arguments qui aurait fait gravement defaut à Sega face à Sony.



-La carte Arcade Naomi n'ayant jamais existé, la console se serait privé de beaucoup de jeux tiers sorti sur cette carte en 1999(ceux sorti après seraient surement sorti sur Naomi 2 à la place)



-La présence de Sega toujours dans le marché des console aurait surement poussé Microsoft a ne pas sortir sa Xbox qui aurait eu du mal a se faire une place et si Microsoft l'avait tout de même sortie, elle aurait été une rivale de plus qui l'aurait prit des ventes surtout sur le marché US.



Bref encore une fois, Même dans les meilleures conditions, la Dreamcast n'aurait pas put espérer faire des ventes supérieure à celles de la Gamecube, bref encore une fois un semi échec.



Et on en arrive donc à notre conclusion.



Avec 2 semi échec à la suite et l'achat d'une technologie mid gen en milieu de génération et les errerment du 32X, Sega n'aurait surement pas été en mesure de continuer dans le marché des console passé 2005 et se serait juste retiré du marché des consoles avec un peu plus de gloire mais en laissant encore plus de place à Sony et son Bulldozer qui a de toute façon dominé le jeu video console à l'époque car Microsoft n'aurait pas put s'implanter sur la marché comme il l'a fait vu que la 360 aurait été leur première machine.

Au final, si les dernières console avaient mieux marché, ça aurait juste renforcé la boite qui les a mis à mort.

Sega était donc destiné à disparaitre du marché des console.