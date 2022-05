Vous étiez du genre bordélique ou plutôt très à cheval avec votre inventaire dans Resident Evil 4 a l'époque?Car ça tombe bien, des gars ont eu la sacrée idée de faire un jeu entier basé uniquement et exclusivement sur ce magnifique système d'inventaire.Avec plus de 40 niveaux pour seulement 1 euro et demi, Save Room est arrivé sur Steam la semaine dernière et cumule près de 250 avis « très positifs ».Avec deux heures d’énigmes simples et relaxantes teintées de nostalgie, Save Room est un véritable hommage a Resident Evil 4 et a Tetris. A voir comment Capcom va réagir car si la firme nippone a toujours été très souple au niveau des Mod sur les versions PC des jeux Resident Evil, ici il y a quand même une transaction d'argent (bon 1 euro...) puis c'est carrément sur Steam comme si c'était officiel alors que ce n'est pas du tout cas.Enfin bref, voici une petite vidéo de ce puzzle game improbable.