Après un Venom 1/2, un Morbius (qui a fais un bide monumental), Madame Web et Kraven que personne attends (et surtout voir) voilà qu'ils annoncent un film..."EL MUERTO" (personnage que personne ne connait et dont on se fout royalement), déjà une date de sortie et déjà l'acteur (lol) principal: Bad bunny et ça sera pour le 12 janvier 2024.