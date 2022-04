Salut !Avec un peu de recul, et en sachant que Nomura a réfléchi à faire Verum Rex un vrai jeu, je me suis demandé si ça allait arriver un jour, et si oui, sous quelle forme ?Versus XIIII de retour ?Un spin-off de KH ?Spin off de FF même ?(oui, y a du Dark Souls 3 dans cette vidéo, qui n'a rien à voir avec le contenu, mais c'est la seule alternative après 4 tentatives pour éviter le blocage total de la vidéo par SE)Vous en pensez quoi ?Ça vous botterait un vrai jeu Verum Rex ?Nomura pourrait-il réaliser son "Versus XIII" et en finir avec cette histoire ?