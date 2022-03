Hier je suis enfin aller voir The Batman au cinéma. Voici mon avis sans plus attendre.Comme préciser dans l'article, il yaura un peu deThe Batman, réalisé par Mat Reeves, à qui on doit les récents "La Planète des Singes" met en scène un Batman (jeune) que les habitants de Gotham comme les flics ne connaissent pas encore bien, doutant même de ses agissements du type "qui se fait justice lui même".Rassurez vous, je vais pas vous raconter le scénario de A à Z car ça n'aurait aucun intérêt. Je dirais juste que ce qui m'a frappé avant tout dans ce film, c'est la photographie, chaque plan ou presque est ultra léché, et certains sont de toute beauté.Rien que l'entrée en matière du Batman en met clairement plein les mirettes. On sent réellement qu'il inspire la crainte chez ses adversaires. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la violence qui se dégage se se film, pas forcément parce que ya du sang partout, non, mais surtout l'impact des coups de Batman, on sent réellement le "choc" et la puissance.Et s'il est un héros, il est avant tout humain car même lui s'en prend des belles, on a affaire à un héros qui n'est clairement pas invincible, et qui lui aussi subis.La violence, on la retrouve aussi dans cette ville de Gotham, retranscrit quasi à la perfection. Sombre, glauque, il pleut tout le temps, quasi un personnage à part entière dans cet univers si maussade.Robert Pattinson incarne très bien le Bat, froid, presque irascible même, ne disant parfois pas un mot et ne souriant jamais. On sent qu'on a affaire à un Bruce torturé, et qui respecte très bien les Comics. J'ai beaucoup aimé aussi cette mise en avant des gadget de Wayne, mais aussi de sa part "d'investigation" un peu trop absente dans les anciens films. Je me serai parfois presque cru dans les Batman Arkham de Rocksteady, à plusieurs moments et ce qui n'est pas pour me déplaire.Mention spéciale aussi à la belle Zoé Kravitz qui interprète très bien le rôle de Catwoman. Belle, sexy, féline, mais aussi qui cherche vengeance même si je tairai le pourquoi du comment ici. Que dire aussi de l'acteur qui joue le Pinguoin, Collin Farrel qui joue super bien son rôle. Il ressemble d'ailleurs beaucoup à celui des jeux Arkham.La bande son est monumentale aussi, rien que le thème principal qui est ouf, (d'ailleurs ils en abusent dans le film) et la chanson Something In The Way de Nirvana.Pour ce que est du scénario aussi, j'ai bien aimé même s'il reste assez classique, il fonctionne très bien. Le méchant principal du film reste sympathique aussi, même si pas ultra fan de l'acteur qui joue Nigma mais bon il passe encore à peu près on va dire.Enfin voilà pour conclure je dirais que c'est un très bon Batman, j'ai pas vu les 3 heures passées, c'est que c'est quand même bon signe non ? Il a un aspect dramatique et sombre que j'ai adoré, une Gotham plus crasse (et classe) que jamais et un clifhanger final qui promet de belles choses pour la suite, bref foncez allez le voir vous serez pas déçus !