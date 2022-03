Chapitre 1044 : "Guerrier de la libération"- Certains des alliés de Luffy (Sanji, Kid, Law, Hyougorou et Marco) sentent sa présence et qu'il est toujours en vie.- Conversation des Gorousei dans le château de Mary Geoise.- Le gouvernement mondial a toujours essayé d'obtenir le "Gomu Gomu no Mi", mais ils n'ont pas réussi à le faire depuis 800 ans.- Il semble que "Akuma no Mi" les fuit.- Un membre du Gorousei dit que ce n'est pas fou, puisque les fruits Zoan ont leur propre esprit.- Le Gorousei dit que le "Gomu Gomu no Mi" est en fait un fruit de type Zoan, et que son vrai nom est "Hito Hito no Mi" (Human Human Fruit) Mythologique - Modèle "Nika".- Dans le chapitre, nous voyons également une partie sur Hiyori et Orochi.- Luffy a réveillé son fruit et maintenant il le sent dans sa plénitude. C'est son "Gear 5".- Luffy contre Kaidou.- Luffy attrape Kaidou du toit et l'emmène à l'étage, puis l'attaque de manière sauvage.- Luffy attrape le sol et le transforme en caoutchouc pour renvoyer un Bolo Breath à Kaidou.- Les images sont de la fin du chapitre.