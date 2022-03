Couverture : Le four arrive à Whole Cake Island.

- Narrateur : Vainqueur de Kaido.

- L'agent CP0 est piétiné.

- L'agent CP0 a une scène d'adieu mais vous ne remarquez pas qu'il est mort, bien que la scène implique qu'il l'est.

- Kawamatsu demande au samouraï de s'échapper, il n'y a pas d'honneur si vous brûlez à mort.

- Kaido arrive à l'intérieur du château et dit que Luffy est mort. Il dit aussi que Momo doit abandonner.

- Kid et Law sentent que Luffy a perdu et vont se battre.

- Nami traite Kaido de serpent et de menteur. Kaido attaque Nami mais Marco la défend.

- Kaido se battra jusqu'à ce que Momo abandonne.

- Nekomamushi et Carrot vont aussi se battre.

- Momo veut abandonner et ne laisser personne mourir mais Yamato lui dit non.

- Yamato : Mourons ensemble !

- Les choses changent alors pour Zunesha, qui dit quelque chose à Momo.

- Zunesha : je l'ai entendu, j'ai entendu ce son que je n'ai pas entendu depuis 800 ans

- Momo : qu'as-tu entendu ?

- Zunesha : les tambours de la libération, il n'y a aucun doute, il est là !

-Momo : qui ??

- Zunesha : Joyboy... est de retour !!!

- Dans un panel déjanté, le corps de Luffy fond et son chapeau de paille aussi, il lui arrive quelque chose (image ci-dessous).

- La bulle SFX à côté de Luffy dit "Nika!"にか!Nika signifie "sourire", mais l'utilisation de にか (Nika) pour remplacer le SFX "sourire" habituel de Luffy confirme largement le parallèle Luffy/Nika/soleil/aube.

- "Niko" est le type de sourire normal, "Nika" est utilisé d'une manière plus tordue, intrigante, quelque chose dans sa manche.

- Le commentaire de l'éditeur est "cet homme a ri en silence".

- Le nom du fruit n'est pas mentionné dans le chapitre.