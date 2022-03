Horizon Fw est une excellente suite qui vient vraiment gommé les défauts du premier sortit en 2017. FW enchaine les nouveautés entre nouvelle armes , exploration encore plus poussé et interface et menu refait à neuf , tout est fait pour permettre une expérience solo unique.Il faut le dire et le souligner la maitrise de l'univers de ce horizon 2 est incroyablement soigné , dans l'ouest prohibé Guérilla ont apporté encore plus de richesse à leur univers post apocalyptique qui ce développe continuellement. Graphiquement au delà des attentes sur ps5 je leur tire mon chapeau sur l'optimisation sur ps4 et même des bug corrigé via des patchs.Les nouvelles espèces de machines sont extraordinaire , chacune est unique et les détails sont somptueux.Le gameplay reste toujours aussi dingue et beaucoup plus dur que le premier le rend beaucoup plus stratégique face à des machines de plus en plus puissante. Même si ce gameplay dans un lieu clôt et fermé à tendance à vaciller un peu ( camera , blocage dans un mur ).Mais un autre point récurent de ce 2eme épisode : L'escalade qui devient plus maniable mais qui peut toujours pas être fait partout dans la map. Même chose pour le grappin qui enlève une liberté pour le joueur de pouvoir monter et escalader partout.Concernant l'open world je prend plaisir à explorer les lieu de l'ouest prohibé mais il manque encore des liens entre les zones et une carte trop étiré en longueur pour ma part.Scénaristiquement supérieur au première épisode avec de nouveaux personnages et nouveaux clans beaucoup plus mis en valeurs , il y a toujours ce blocage entre les perso secondaire qui sont pour la plupart complètement inutile et sans charisme même si les dialogues et les cinématiques ce sont enfin amélioré pour notre plus grand plaisir.J'ai ce sentiment en finissant la quête principal que l'on s'éloigne vraiment du premier épisodes avec moins de mystère à découvrir et à résoudre et plus de choses blockbusteresque , une petite déception pour moi pour cette fin bâclé et rushé , l'histoire aurais mérité plus de temps pour développer certaines choses et certains mystères.- Graphiquement somptueux- Aloy ( personnalité , développement ) une vrai héroïne- Les nouvelles espèces de machines toujours plus puissante et encore plus détaillé- L'exploration encore plus poussé ( les lieu sous marin , ruines, grand cou , creuset )- Le gameplay contre les machines encore plus fou et plus stratégique.- L'ost absolument magistral.- Son scénario et l'univers post apocalyptique.- Certaines zones splendide.- Les attaques spécial.- Les quêtes secondaire et contrat.- Interaction et ambiance unique à chaque village.- Les nouvelles armes.- Le piratage et monture amélioré- La grosse surprise à la fin.- Trop de type d'arcs- Aucune liberté pour les armures , le design et une ressemblance pour certains.- Le combat contre les humains et toujours pas de parade.- Regalla un pétard mouillé- Les camps à nettoyer à foison.- Un manque de récompense pour le secondaire.- La séquence de gameplay pour sauver Erend retiré.- Trop peu de liberté dans l'escalade et le grappin.- Une fin trop rushé et bâclé- Certains perso secondaire inutile.