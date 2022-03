Bon on va pas tourner autour du pot, certe techniquement parlent c'est pas très next gen(texture circuit etc), mais putain que c'est additif........



Bon à l'époque j'avais fait l'impasse sur GT Sport, et là après tant d'année d'abstinance, et après quelques heures de jeux beaucoup de vieux souvenirs dans d'autre GT me sont revenu ET PUTAIN QUE C'EST BON............



Mon regret sur les circuits c'est que ca fait pas trop PS5 (j'ajouterais à part sur le plan technique, c'est trop compliqué d'ajouter un peut de vie à ses circuits genre un hélico qui passe, où voir meme des nuées d'oiseaux ?? Sans parler du peux de photographe présent, mais bon on à une météo, et de la pluie qui passe crème comparait à d'autre titre



Bon je vais continuer à collectionner, modifier ET COUP DE GUEULE OÙ ET LA LANCIA DELTA INTEGRAL ?



Bon pour accéder à certain bolide c'est une bonne idée que certaine soit reservée sur invitation, mais ils auraient du rajouter plus de voiture sous invitation



Les micros crédit risque d'etre nuisible sur le long temps à GT ?



Putain j'ai meme pas encore commencé le mode multi... Hate de voir les coups de pute de certain



Bon point pour la manniabilité avec le pad, et la zique n'est pas mal dutout



Bref ma PS5 reprend du service