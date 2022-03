Miyazaki l'avait dit en interview : "Elden Ring sera notre œuvre somme". Et il n'avait pas menti, le jeu fait une synthèse parfaite de la formule Souls que le studio peaufine depuis plus d'un siècle, mais Elden Ring c'est bien plus que ça : c'est aussi la 1ère tentative du studio dans le genre open world et autant le dire tout de suite, le jeu fait fort, très fort.

Tout comme un certain BOTW, il fait confiance à son joueur, libre à vous d'explorer le monde de l'Entre-terre comme vous l'entendez.

Que ce soit le château au loin, le marais bouillonnant en contrebas ou les souterrains d'une magnificence à se damner, le jeu n'arrête jamais de surprendre le joueur, et même après plus de 50h de jeu, vous allez tomber sur des nouvelles zones complètement folles.

Elden Ring est d'une densité, d'une générosité quasi sans pareille, le tout sublimé par une direction artistique de tous les instants. La nouvelle œuvre de FromSoftware fera sûrement date dans le monde du jeu vidéo : un monde fantastique, des boss plus fous les uns que les autres, et une OST fabuleuse. Il est le grand jeu d'aventure que beaucoup attendaient et un des meilleurs jeux de tous les temps. Merci Miyazaki et FromSoftware.

