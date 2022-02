Pendant toute la vidéo j'éssaie juste d'avancé, mon pouce est scotché sur la direction avancé

La séquence Mortal Kombat c'est juste pour montrer que ma manette fonctionne parfaitement Pendant toute la vidéo j'éssaie juste d'avancé, mon pouce est scotché sur la direction avancéLa séquence Mortal Kombat c'est juste pour montrer que ma manette fonctionne parfaitement

J'ai acheté ce matin Elden Ring en pensant forcément me rapproché au plus près du 7 ciel, vu que partout ca raconte que "sa Majesté va vous éblouir", en plus je l'ai eu pour une 30 aine d'€ donc j'étais tout content.J'étais en mode:" Ha !! la xbox va chauffé cette aprem !!" j'ai acheté tout plein de mal bouffe pour l'occasion.Et me voila à faire un article pour dire que mon jeu est KC T-T, il est pas sorti comme les autres....je l'aime quand meme mais il est différent par rapport à ceux des autres, il boite un peu et sa tete est....bref vous jugerez vous meme en regardant la vidéo.Alors je joue sur Xbox One X, j'ai été voir sur les forum et pour les autres gens ca passe tres bien pour eux, apparemment certains joueurs PC auraient des problèmes similaire au mien.J'ai tout essayé, désinstallé réinstallé 3 fois, vidé le cache de la console, testé en hors ligne etc... y'a juste rien a faire, je comprend pas d'ou viens le problème.BREF...!!!!! j'ai envi de chialer