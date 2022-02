L'histoire s'avère touchante, surprenante, hilarante : du grand Tim Schafer ! Le gameplay ne bouge pas d'un iota avec ses forces (la plateforme) et ses faiblesses (les combats, un peu brouillon). Tant à faire, tant à dire, tant à voir, si peu de place... Psychonauts est une dinguerie, point.

Les artistes du studio, renforcés par le légendaire Peter Chan (Grim Fandango) font merveille ! Et que dire du son : Peter McConnell mérite tout simplement un oscar pour cette B.O ! Le doublage (anglais) est impérial comme toujours (pas de VF, dommage).

Beau à tomber, bourré d'idées comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs, le jeu est une ode aux seventies pour le monde réel, et au surréalisme pour le monde mental !

Attention : T.U.E.R.I.E ! Psychonauts 2 ou le retour génial du tout premier jeu de Double fine, après 20 ans d'attente ! Et mes amis quel retour ! Engoncé d'une campagne Kickstarter flamboyante, Psychonauts 2 est le jeu le plus impressionnant jamais réalisé par le studio de Tim Schafer : un véritable Triple A !

posted the 02/21/2022 at 08:47 PM by obi69