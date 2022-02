RETRO STUDIOS vient tout juste de mettre à jour sa bannière Twitter et l'image utilisée suscite déjà quelques réactions enthousiastes puisque le studio texan agrémente sa page Twitter d'une image tirée de l'univers Metroid où l'on peut apercevoir Samus dans la pénombre.S'agit-il d'un premier aperçu de Metroid Prime 4 ? Si c'est le cas, cela peut nous donner une première idée de l'ambiance proposée par ce nouvel épisode. Affaire à suivre...

Who likes this ?

posted the 02/17/2022 at 10:08 PM by plolely