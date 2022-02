Pour ceux qui seraient curieux de mater, j'ai bossé un peu le stage 1 2 et 3 de Sifu pour en faire 3 vidéos en no death mais de manière un peu sympa quand même et pas en jouant trop cheap en mode utilisation de bugs ou autres (du moins dans les limites du possible car on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut dans ce jeu), mais également en faisant tous les combats (enfin ceux que j'ai de dispo car il y a 3 portes au total dont je n'ai (ou n'avais) pas encore accès au moment de faire la vidéo). C'est beaucoup trop simple si on utilise tous les raccourcis et c'est pas drôle on est la pour la bagarre et non pas pour les éviter comme un malpropre (haha). Du coup il y a quelques passages ou je galère et ca mérite un peu de taf encore mais c'était de bons runs !Et en bonus une Dame Kuroki que j'ai bien taffé haha