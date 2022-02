Enfin ! J'ai enfin fait tous les Mario 3D, et j'attendais impatiemment de me faire celui-là grâce à sa ressortie sur Switch. Maintenant que je l'ai torché à 100 %, je vous en livre un test complet sans langue de bois.Super Mario 3D World reprend le contexte de Super Mario 3D Land sortit sur la 3DS. A savoir un mélange des New Super Mario Bros avec la map et des opus 3D traditionnels. Vous sélectionnez les niveauxLe jeu réunis 4 personnages jouables (5 en fait) qui est à débloquer, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque personnage se jouent différemment.Chaque personnages donc se jouent différemment, de quoi varier les plaisirs. Mais qui dis Mario 3D dit forcément nouveau costume et inutile de rappeler que le costume de chat est sans conteste la star de ce jeu. Mario une fois transformé en chat pourra entre autre, avoir une attaque au CAC, escalader les murs, et faire un bond en avant de quelques mètres, ou une attaque plongeante.Grâce à ce costume, qui estLes étoiles vertes permettent de débloquer certains niveaux bloqués qui en demandent un nombre, et les tampons c'est uniquement pour collectionner des petites images de personnages du jeu. Finir le jeu à 100 % demande de choper toutes les étoiles vertes de chaque niveau, tous les tampons et d'avoir tous les drapeaux dorés.Parmi tous les niveaux que j'ai fais, il yen a très peu qui sont "bof", car il ya une trouvaille de gameplay pour chaque niveau ou presque. Entre les maisons Boos, les niveaux plus classique, on a aussi dans SM3DW du patins à glace, des niveaux dans un cirque, voir même carrément à dos d'un dinosaure marin !Comme je l'ai dis, le jeuAjouter à cela des idées de gameplay très fun comme des cerises qui permettent d'avoir plusieurs clones, des "casque lumière" pour se repérer dans le noir ou encore des boomerangs pour shooter des ennemis de loin. Le jeu ne se répète jamais ou presque, on s'amuse comme des fous et on voit pas le temps passé.SM3DW à également son lot de bossMais la ou SM3DW m'a surpris, c'est au niveau de sa difficulté.Les niveaux plus avancés sont également bien retord avec des phases de plate forme vraiment pas évidente. Le dernier niveau du jeu a failli me rendre chèvre plus d'une fois.Heureusement, les vies tombent par paquet de 12 et donc le Game Over se fait rare mais franchement, ayant terminé le jeu a 100 %, j'ai ragé comme un porc sur certains niveaux.Je ne vous aient pas parler de tout, notamment des phases avec le Capitaine Toad qui change un peu et qui font appel à l'analyse de l'environnement et à certaines mécaniques à base d'observation. Ces phases sont sympathique et on le mérite de varier un peu tout le bordel.Les musiques, dont je retiens quelques thèmes notamment celui de la neige, des plaines ou encore de la musique du cirque, plus quelques autres. Pas au niveau d'un Galaxy faut pas déconner non plus, mais elles font largement le café !Conclusion : SM3DW est un excellent épisode 3D, peut être pas aussi révolutionnaire qu'un Galaxy en son temps, mais il fait largement le taf. Disposant d'une durée de vie solide, d'un challenge présent, le jeu déborde d'inventivité, de trouvaille de gameplay en tout genre dans des mondes toujours très variés. J'ai en vérité peu de choses à reprocher à ce Mario en dehors de ses niveaux un poil trop court, plus le fait de devoir torcher tous les niveaux avec chaque personnage pour le 100 % qui fait un peu durée de vie artificielle mais en dehors de ça, rien d'autre. C'est du fun en barre pour un épisode qui je trouve est un peu "boudé" par les joueurs. Quel plaisir de le mettre enfin à la place qu'il mérite, à savoir un excellent jeu et un excellent Mario ! MIAAAAAAAOOOOOUUUU.