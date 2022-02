J'avais fait un petit article sur l'excellent Mod de Komizo sur Resident Evil 2 de 1998 (The origins of Species) que vous pouvez retrouver ici :[url=]http://www.gamekyo.com/blog_article460849.html[/url]Mais le moddeur fou a fait encore plus fort avec l'excellent mod de Resident Evil 3 : The Lord of The Necropolis.Accrochez-vous à vos chapeaux, car nous allons nous attaquer à un DLC pour Resident Evil 3 de 1999 et non a un Mod. Décortication de la bête.On commence déjà par l'aspect esthétique, on retrouve Jill Valentine ainsi que tous les autres mercenaires avec des tenues plus proches du Remake de 2020, terminé donc la mini jupe et le légendaire bustier bleu de la belle.En termes de gameplay, il y a une nouvelle capacité qui vous permet de déclencher l'esquive de Jill (avant, arrière, roulades sur les côtés) quand vous voulez, il n'y a plus de timing à connaître mais croyez-moi ça ne rendra pas le jeu plus facile...(mode easy disponible au début contrairement aux Origins of Species de Resident Evil 2 malgré tout).On commence déjà avec une grosse nouvelle difficulté, vous devez maintenant construire des rubans encreurs, c'est à dire que vous devez sacrifier un précieux Spray contre un ruban encreur grâce à une nouvelle machine dans les salles de sauvegarde.La difficulté de ce mod est atroce, soyez prêt à perdre encore et encore, le choix entre un heal ou une save est donc vraiment sadique.Au niveau de la progression dans Raccoon, c'est une catastrophe pour les vieux connaisseurs du jeu de base, en effet, le parcours de l'original est complètement modifié, entre la zone de la pharmacie qui devient disponible dès le début du jeu, de nouvelles mini-zones pour atteindre la centrale électrique ou l'appartement de Jill, ou encore des nouvelles pièces durant l'exploration du RPD ( au passage qui se fera très tard dans le jeu et non au début), bref le joueur sera complètement perdu du début à la fin.L'exploration de Raccoon se fera dans la panique 90% du temps en plus, avec de nouvelles créatures toutes plus dangereuses les unes que les autres. Comme dans RE2 Origin of Species, on retrouve les terribles hordes de zombies (une bonne trentaine à l'écran), une horde de cerbères (bonne chance car c'est aléatoire mais il y a un bien moyen de les vaincre), des créatures hybrides, des zombies à tête cramoisie qui esquivent tout (uniquement tuable au couteau), le terrible Hunter invincible de l'hôpital (alors lui c'est du troll il esquive 99% des attaques), des zombies C4 (attention au One Shot) et bien d'autres surprises.Mais LA créature la plus menaçante du jeu est bien sûr le Némésis encapuchonné. Je n'ai jamais été autant sous pression avec lui, encore plus que dans le jeu original. Le Némésis encapuchonné a un bonus de vitesse de 1,5, il est vraiment très très très rapide, pour les attaques c'est du street fighter le truc avec des variantes de combos complètement dingo ( 3 patates à la suite puis une grap ou le spamming de 3 missiles a la suite avec le lance-roquettes munitions infinies).Nemesis peut également venir dans tous les endroits interdits du jeu de base, Nemesis dans la pharmacie c'est possible, dans le hall du RPD c'est possible aussi, dans les salles de sauvegarde pas de problème non plus....Heureusement que des petits ajouts de gameplay permettent de ralentir la bête quelques instants, sac de farine, zombies C4, cachettes sous un lit ou une table, transformateur électrique, statue gargouille à mettre devant une porte etc etc...L'environnement sera votre plus grand allié dans The Lord of The Necroplis même si les gros bras de Carlos seront toujours là pour vous soutenir lors de certains affrontements, faites attention à ces vies cependant sinon place au Game Over surprise (vous pouvez maintenant utiliser un précieux Spray sur vos alliés pour les soigner).Si Nemesis vous met trop la pression, vous pouvez compter sur l'aide de rares marchands dans Raccoon, comme un mystérieux clochard dans une tente ou une petite fille a une fenêtre (Bloodborne style). Ce ne sera pas gratuit bien sûr et il n'y a pas d'argent pendant l'apocalypse d'Umbrella mais vous pouvez troquer des choses comme des herbes vertes, des munitions d'armes à feu ou des vieux grimoires de sorcellerie.Je n'en ai pas parlé depuis un moment mais l'ambiance de ce Mod va un peu dans l'occultisme, avec de vieux grimoires, des statues de gargouilles partout dans les rues de Raccoon, les cloches du beffroi qui sonnent pour réveiller les morts, le prêtre du beffroi qui vénère une déesse en sacrifiant des habitants de la ville etc etc.MDR le prêtre, alors oui, on part dans un délire total où il faudra absolument sauter par la fenêtre lors de l'accident du tramway pour pouvoir jouer cette partie totalement inédite mais avec ce choix fait, Jill sera alors kidnappée par le prêtre du beffroi qui est devenu complètement fou en sacrifiant des jeunes femmes, la possibilité d'explorer l'hôpital avec Jill, deux nouvelles énigmes (bien dures au passage), une nouvelle tenue pour madame (en robe s'il vous plaît), une nouvelle créature qui ouvre les portes et qui doit être tuée uniquement dans les pièces éclairées ou encore une petite partie de cache-cache avec le Nemesis type animal comme le Remake.Ce moment étonnant n'est pas l'unique ajout scénaristique de ce Mod, Mr.Komizo change tout simplement la fin de Resident Evil 3 si certains défis sont accomplis durant le run comme vaincre le Nemesis 6 fois minimum et ne pas finir le jeu en mode facile etc.Cette fin réécrit totalement l'histoire de la série. Dans cette nouvelle fin, Jill a décidé de tirer avec le Rail Gun portable (nouvelle arme du jeu) sur l'ogive nucléaire. En conséquence, Raccoon n'est pas effacé de la surface de la terre mais la ville est mise en quarantaine. Jill est la seule survivante et devra donc combattre des hordes d'ennemis avec le Rail Gun et surtout son ennemi juré, le Nemesis Stage-3 qui apparaîtra à différents endroits dans la ville. Une fin terriblement jouissive avec un mode Jill GOD qui massacre tout sur son passage surtout après autant de Game Over durant l'aventure.Une fin qui mettra Jill sur le trône de cette ville morte, d'où le titre du mod : The Lord of The Necropolis.Ce Mod est tout simplement le meilleur mod à ce jour, c'est vraiment un gros DLC pour le Resident Evil 3 de 1999 tellement c'est super bien fait.Un grand bravo à Komizo et sa petite équipe de modélisateurs et à la tolérance de Capcom qui ne bloque rien du tout contrairement à Nintendo qui sont les rois de la tyrannie a ce niveau. Bref, c'est un must pour tous les fans de Resident Evil 3 Nemesis, sur ce, je vous laisse avec le trailer.PS : En finissant le jeu vous débloquez la flamme de la réincarnation, allez à l'autel de la jeune femme sacrifiée au Beffroi, en touchant la flamme ça lancera une partie New Game + avec une Jill qui peut contrôler...le temps ! Effet de ralentissement du plus bel effet sur les balles et autres explosions. Je vous avais dit qu'on était à la limite du DLC et non d'un Mod. Tout simplement excellent.