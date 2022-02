Star Citizen

Alors que la plupart des passionnés du jeu attendaient des informations concernant le prochain système (Pyro) ou la technologie decensée permettre aux serveurs d'être instanciés pour ne plus être contraints à un nombre maximum de 50 joueurs, la dernière publication de CIG a été une véritable douche froide et a fait l'effet d'une bombe dans la communauté de citoyens des étoiles, pour venir entacher un début d'année 2022 qui faisait pourtant suite à un excellent patch 3.16 sorti en décembre 2021.La feuille de route du jeu a en effet été mise à jour cette semaine et accompagnée d'une communication qui, et c'est le moins que l'on puisse dire, est restée en travers de la gorge de bien des, et le retour de bâton est très violent. Star Citizen n'est (sans doute) pas un scam, mais CIG et la communication... ce n'est pas vraiment ça c'est toujours aussi maladroit.Depuis des années, laest une excellente façon pour le studio de promettre des fonctionnalités à venir dans le jeu et d'en profiter pour continuer à vendre toujours plus de vaisseaux comme des petits pains. Année après année, les ventes ont été meilleures que l'année précédente, 2021 ayant d'ailleurs établi un nouveau record pour l'entreprise.Mais depuis des années, CIG est critiquée pour la lenteur de son développement, et cela s'incarne justement dans la gestion de cette fameuse, où des items ont été constamment ajoutés pour être ensuite continuellement repoussés quand ils n'étaient pas carrément retirés. Destrès attendus tels que le recyclage () en ont ainsi fait les frais, provoquant continuellement l'ire des, non sans raison : lea fait son apparition en 2016 mais n'est aujourd'hui, soit 6 ans plus tard, toujours pas implémenté dans le jeu.Pourtant, CIG s'active, emploie 700 salariés et a même récemment ouvert de nouveaux locaux à Londres.Mais voilà, le développement s'étale toujours autant et ces délais, le service communication de l'entreprise ne sait plus comment les gommer. Et que fait une entreprise de développement quand elle n'arrive pas à communiquer intelligemment sur ses méthodes de développement ? Elle arrête de communiquer, tout simplement. Et comment le faire très maladroitement ? En faisant comme CIG, en blâmant l'incompréhension des reports et l'attente exagérée desà l'égard de lapour justifier ses choix.Et c'est ainsi qu'à l'avenir, les items affichés dans laseront limités au strict nécessaire, afin de ne représenter que ce qui est effectivement sûr d'advenir. Quand, en plus, le studio indique que, plus que jamais, la priorité va être donnée à Squadron 42 (le jeu solo) alors que lesattendent surtout des avancées pour Star Citizen (le jeu multi) et bien ça fait des étincelles, et les joueurs affichent leur mécontentement comme le montrent les réactions dans le forum du jeu :La dernière fois que la communauté s'était vivement exprimée sur les retards du jeu, Chris Roberts avait fini par publier un message expliquant le pourquoi du comment et malgré un allongement du développement toujours plus prononcé depuis, les choses avaient fini par se calmer. Assisterons-nous au même scénario ?En attendant, lespeuvent toujours envoyer un message clair à CIG en arrêtant d'acheter des vaisseaux. Le financement participatif en 2022 va-t-il marquer le pas suite à cette polémique ? L'avenir nous le dira.