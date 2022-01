Anime

Pour ceux qui suivent World Trigger, l'épisode 13 de la saison 3 (sorti il y a 2 semaines) m'a foutu une baffe comme j'en ai pas eu depuis très longtemps vu la quantité de moment d'animation de folie que comporte l'épisode.Même si l'animation n'est pas ce qui rend la série génial (mais bien plus la stratégie derrière les affrontements et comment les persos vont utiliser leur ressources et environnements pour surmonter leur faiblesses ou un imprévu, même si certain dirons que ce n'est pas très différent de regarder des match commentés de pro player d'Overwatch, Pubg ou Fortnite), dans cet episode, on se prend vraiment une baffe niveau animation.petit AMV regroupant les meilleurs séquences de l'épisode