Nous réexaminons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard en raison de préoccupations concernant les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d'un environnement diversifié et inclusif. Pendant que nous terminons l'examen, nous allons mettre en pause la sortie d'un produit LEGO Overwatch 2 qui devait être mis en vente le 1er février 2022.

posted the 01/11/2022 at 10:01 PM by masharu