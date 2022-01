à 49.99 euros avec les 3 jeu , les DLC et les court métrages.



Et sur la cartouche il y a que le 2, le reste est à télécharger (35 GO)



Je suppose que Ubisoft a besoin de soussous pour son AC Infinity ou je sais plus quel nom.



Moi je les aies déjà sur PC donc Ezio devra se débrouiller tout seul contre les Templiers.