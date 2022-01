Je vous partage comme l'an dernier (ici) le top JV sur Twitter de l'année 2021, les jeux les plus parlés/cités de l'année précédentes.1 - Genshin Impact (@GenshinImpact)2 - Apex Legends (@PlayApex)3 - Ensemble Stars! (@ensemble_stars)4 - Final Fantasy (@FinalFantasy)5 - Fate/Grand Order (@fgoproject)6 - Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing)7 - Knives Out (@game_knives_out)8 - Minecraft (@minecraft)9 - Project Sekai (@pj_sekai)10 - Fortnite (@fortnitegame)1 - Japan2 - United States3 - South Korea4 - Thailand5 - Brazil6 - Philippines7 - Indonesia8 - United Kingdom9 - France10 - India(on perd 2 places les gars...1 - E3 2021 (@E3)2 - The Game Awards (@TheGameAwards)3 - Xbox Games Showcase (@Xbox)4 - Gamescom 2021 (@Gamescom)5 - Summer Game Fest 2021 (@SummerGameFest)Le reste des tops (comprends esports et créateurs de contenus) : https://blog.twitter.com/en_us/topics/insights/2021/a-banner-year-for-gaming-on-twitter-in-2021--