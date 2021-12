Voici le huitième et dernier épisode de Pokémon Evolutions, la mini-série YouTube où l'on suit les évènements des jeux par le point de vu d'autres personnages non jouables.Pour ce dernier épisode, on suit Green (alias Leaf dans sa version Let's Go) qui cherche à capturer le Pokémon #150, Mewtwo, faisant écho à la fin de Pokémon Let's Go. Mais elle a de la concurrence sur le chemin...Revoir les précédents épisodes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic8Y4JQV1-k9tdBeYrbqlzYb Les 18 épisodes de Pokémon Générations en français (qui couvre les évènements des jeux jusqu'à Pokémon X/Y) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic_mdZMrtcX_eP1E029yG088