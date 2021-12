Un développeur a récemment déclaré qu'un collègue actuellement chez Ubisoft l'avait contacté pour résoudre un problème avec un jeu, car il n'y avait plus personne qui connaissait le système. Les entretiens menés avec une douzaine de développeurs d'Ubisoft, anciens et actuels, font état d'une série de facteurs expliquant les départs, notamment les bas salaires, l'abondance d'opportunités concurrentielles, la frustration liée à la direction créative de l'entreprise et le malaise lié à la gestion par Ubisoft d'un scandale d'inconduite au travail qui a éclaté au milieu de l'année 2020.

Un développeur ayant plus de dix ans d'expérience chez Ubisoft avant de quitter récemment la société a déclaré que celle-ci était "une cible facile pour les recruteurs", compte tenu de la myriade de problèmes qu'elle connaît. Un autre ancien employé d'Ubisoft, qui a été déçu par les directives du siège parisien de la société, a déclaré : "Il y a quelque chose dans la direction et dans la façon dont elle est perçue. Il y a quelque chose à propos de la gestion et de la créativité qui se contentent du strict minimum et qui m'a vraiment rebuté."

Ces créateurs de jeux, comme tous ceux qui ont parlé à Axios pour cet article, ont demandé à ne pas être identifiés par crainte de compromettre leur carrière ou celle de leurs collègues encore chez Ubisoft. Beaucoup d'entre eux ont parlé avec émotion de la plupart des années passées dans l'entreprise, et l'un d'entre eux a même déclaré qu'il envisagerait de revenir, mais la dernière année et demie a été un point de rupture. La direction affirme avoir pris les choses en main et a déclaré à Axios que le turnover est en hausse mais que l'entreprise a embauché 2600 personnes depuis avril dernier. (au cours de chacune des deux années complètes précédentes, elle avait embauché plus de 4500 personnes).

Un programmeur a déclaré à Axios qu'il avait pu tripler son salaire net en partant. En réponse, Ubisoft a récemment offert des augmentations de salaire générales aux travailleurs de ses studios canadiens. Grant a déclaré que ces augmentations ont permis d'améliorer le taux de rétention de 50%. Cela a également frustré les développeurs des autres studios qui se demandent quand ils recevront eux aussi des augmentations. La gestion par Ubisoft des scandales d'inconduite - une vague d'allégations #MeToo qui a conduit au départ de plusieurs hommes puissants de l'entreprise - a pesé sur les travailleurs qui ont quitté Ubisoft et sur ceux qui y travaillent encore.

Au cours de l'été, 1000 employés actuels et anciens ont signé une lettre affirmant qu'Ubisoft n'avait pas fait assez pour réformer sa culture, et Grant a déclaré que l'entreprise reconnaissait qu'elle devait susciter davantage de confiance de la part de ses employés quant à sa volonté de réforme. "Je pense que les abus et la toxicité sont des facteurs qui contribuent à la situation, mais qui ne sont pas déterminants pour la plupart", a déclaré un développeur actuel d'Ubisoft en expliquant pourquoi ses collègues quittaient l'entreprise. Mais, ajoutent-ils, "les femmes et les personnes de couleur les vivent comme des facteurs décisifs". Un travailleur qui a quitté l'entreprise cette année a déclaré qu'il avait essayé de s'impliquer dans les efforts de l'entreprise pour réformer sa culture, mais qu'il avait été déçu par ce qu'il avait entendu de la part de ses patrons.

"Ils mettaient constamment l'accent sur le fait d'"aller de l'avant" et de "regarder vers l'avant" tout en ignorant les plaintes, les préoccupations et les cris de leurs employés", a déclaré le développeur. Également frustrés par leur rôle chez Ubisoft, ils sont partis : "La réputation de l'entreprise était trop lourde à porter. C'est légitimement embarrassant". Le laiton d'Ubisoft soutient que, malgré tous ses tumultes, la position de l'entreprise est comparable à celle de ses pairs.

La vague de démissions qui a touché des dizaines d'industries s'est abattue sur le secteur des jeux vidéo cette année, et elle a été ressentie avec virulence chez Ubisoft. Dans l'ensemble du réseau mondial de studios de la société, qui, avec plus de 20.000 employés, constitue l'un des effectifs les plus importants du secteur des jeux vidéo, de nombreux développeurs ont décidé qu'il était temps de partir.Certains collaborateurs ont d'ailleurs donné des noms au grand nombre de développeurs qui ont quitté l'entreprise au cours des 18 derniers mois : "The Great Exodus" (le grand exode) et "The Cut Artery" (l'artère coupée).Des talents de premier plan sont en train de choisir une nouvelle aventure. Au moins cinq des 25 personnes les plus créditées pour le plus grand jeu de l'éditeur en 2021, Far Cry 6, sont déjà parties. Douze des 50 personnes les plus créditées pour le plus grand jeu Ubisoft de l'année dernière, Assassin's Creed Valhalla, sont également parties. (le treizième, à savoir Darby McDevitt, est revenu récemment).Les salariés de niveau intermédiaire et inférieur ont également quitté l'entreprise en raison de la baisse des effectifs, en particulier dans les grands studios canadiens d'Ubisoft, qui connaissent une croissance normale. LinkedIn montre que les studios d'Ubisoft de Montréal et de Toronto ont chacun perdu au moins 60 employés au cours des six derniers mois.Des développeurs d'Ubisoft ont déclaré à Axios que les départs ont bloqué ou ralenti plusieurs projets."Notre taux de rotation des effectifs est aujourd'hui supérieur de quelques points de pourcentage à ce qu'il est habituellement", a déclaré Anika Grant, responsable de la gestion des ressources humaines d'Ubisoft, lors d'un entretien avec Axios. "Mais cela reste dans les normes de l'industrie". LinkedIn rapporte que le taux de départs volontaires d'Ubisoft est de 12%, selon les données fournies par Ubisoft. Ce taux est certes inférieur à celui d'Activision Blizzard, encore plus en difficulté (16%), mais supérieur à celui de ses rivaux EA (9%), Take-Two (8%) et Epic Games (7%). Les employés qui partent parlent d'offres concurrentes généreuses, en particulier dans la région de Montréal où les nouveaux studios prolifèrent et où l'attrition au studio principal d'Ubisoft a doublé pendant un temps.Un porte-parole a fait remarquer que les questions posées dans le cadre d'une récente enquête menée à l'échelle mondiale de l'entreprise, visant à déterminer si les employés sont heureux et s'ils "recommanderaient Ubisoft comme un endroit où il fait bon travailler", ont donné lieu à un score de 74, ce qui, selon eux, correspond à la moyenne du secteur.