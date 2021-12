It Takes Two, lauréat du Game Award 2021.

Le principal obstacle est que c'est un jeu pour deux personnes seulement, mais vous pouvez y jouer seul... ou pas ?

Vous le savez, le jeu d'EA It Takes Two a notamment reçu le prix du jeu de l'année, le fameux Game of the Year, aux derniers Game Awards.Il y a qu'en même eu le débat de savoir si la nécessité de jouer à 2 n'était pas un frein pour cette qualification, néanmoins une personne a tenu à montrer qu'elle était amplement capable de jouer seul à ce jeu.Masahiro Sakurai, le directeur des jeux Super Smash Bros, a tenu à montrer qu'il en était capable et cela grace au développement de ces derniers jeux. Durant la présentation des DLC pour Super Smash Bros Ultimate, Sakurai avait notamment pu montrer comment jouer un personnage tout en maniant un autre et cela avait même été souligné durant ces présentations.