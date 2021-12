C'est en effet une rumeur qui prend plus en plus d'ampleur sur reddit. C'est 3 leaker qui on au cours des semaine passé donner un leak extrêmement similaire qui aurais donné crédit a cette rumeur. Si le 1er a poster le leak est un posteur inconnu, le 2eme MK Girlsfriend a elle(il?) déjà donner des infos juste par la passé.

Le 3eme serait sellons ses dire un ex employé temporaire chez NRS qui aurais décider de leak des truc au vu des mauvaise conditions de travail chez NRS (une chose courante de nos jours...)



Donc le jeu seras apparemment annoncer se soir au VGA et serait apparemment un "trilogy" des épisodes 9/X/11. avec pour infos:



- Le jeu est une combinaison des 3 dernier épisodes

- 50 personnages, Même graphisme que MK 11 plus les persos de MK9/X refait.

- + 20 stages

- La story serait Liu kang qui fou la time line en l'air, du coup certain persos changerais de camp. (Reptile and Frost devenu bon, Smoke and Jin du coté obscure de la force..)

- Pas de guest, ni Triborg de base.

- La Krypt serais plus grande et sur plusieurs monde de MK.

- test your might de retour

- toujours du "gear" a débloquer mais moins de couleurs par persos (??)

- sortie prévu pour les 30 ans de la série.



Donc a voir sa reste une rumeur, mais bon au vu des dernier changement chez warner sa se tient plutôt pas mal. réponse dans quelques heures.

A noté que même si cela ne prouve rien Ed Boon sera sur place au VGA.