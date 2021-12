Yo Tout le monde! Voila deux vidéo qui n'on pas grand chose a voir l'une avec l'autre mais bon flemme de faire deux posts.Ont commence avec Horizon Forbidden West que j'attend avec impatience!!Ont enchaine avec un super Mod pour Resident Evil 4 qui ce nomme "Resident Evil 4 HD Project 2022" tout simplement. Prévu pour le 2/02/2022, sur PC s'il était nécessaire de la précisé, je vous met le lien si vous voulez plus d'info.Voila voilaDes câlinsFuck les maths!

Who likes this ?

posted the 12/07/2021 at 03:50 AM by spontexes