godfall qui tombe dans le ps+ de décembre serait en faite juste les 3 mode end game du jeu Lightbringer, Dreamstones, and the Ascended Tower of Trials avec donc de l'équipement filé pour le faire et jouer en coop.



vous voulez le reste du jeu? bah payez ....



gearbox sont vraiment des grosses merdes en faite ou sony mais celui qui a eut l'idée en tient une couche.