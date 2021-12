Salut !Ça y est, la prochaine extension de Final Fantasy XIV arrive, et très prochainement pour ceux qui ont précommandé le jeu : ce vendredi !Alors évidemment, les files d'attentes vont être longues, ça va crasher, ça va buguer, ça va gueuler xD.Mais, pour ces derniers jours à attendre, j'avais envie de revenir sur ce que je faisais en attendant cette extension, qui sera, je le rappelle, le chapitre final du combat entre Zodiark et Hydaelyn (mais pas la dernière extension)Vous êtes hype ? Vous avez préco le jeu et allez jouer vendredi ?Globalement, qu'attendez-vous de l'histoire de ce dernier chapitre ?Ceux qui avaient arrêté de jouer à ce MMO, allez-vous y rejouer pour faire l'extension ?