Suite au leak Nvidia sur l'annonce d'un possible Resident Evil 4 Remake et d'un étrange Resident Evil Outbreak pour mars 2022, les rumeurs ne s’arrêtent pas là...En effet, Capcom a mis officiellement une Timeline Resident Evil sur son site officiel, et étrangement le cover de Resident Evil Outbreak File 2 a subit une légère retouche comme vous pouvez le voir ci-dessous.Épisode spin-off complètement révolutionnaire a l'époque, le jeu a ouvert la voie sur la survie en coopération a 4 joueurs en ligne. Un concept repris par X jeux par la suite mais bien trop en avance sur son temps, et qui a malheureusement conduit les 2 volets a un énorme bide commercial et a une soudaine annulation du File #3...Pour finir, le site officiel residenteviloutbreak.com affiche toujours "OK", comme avant l'annonce du Remake de Resident Evil 2, et cela depuis maintenant 3 années.Une possible annonce au Game Awards ou dans un State of Plays donc?A voir si tout cela est vrai.