RPG occidentaux

-Pas de RPG typés "occidentaux" (voir le 2e top plus bas!)-Pas de suite "directe" (pas de FF XIII-2, Tales of Xilia 2, etc)-Pas de remakes (KH1.5 et 2.5, les FF, Tales of Symphonia, Odyn Sphere, etc)-Pas de "demakes" (pour moi, Tales of Berseria-Zestiria et Persona 5 sont des jeux PS4)-pas de MMO (FF14)Bref, voici30. Enchanted Arms29. Cross Edge28. Mugen Souls27. Trinity Universe26. Hyperdimension Neptunia25. Ar Nosurge: Ode To An Unborn Star24. Atelier Rorona23. Atelier Shallie22. Atelier Totori21. Atelier Ayesha20. White Knight Chronicles19. Star Ocean 418. Drakengard 317. 3D Dot Game Heroes16. Atelier Meruru15. Tears to Tiara 214. The Legend Of Heroes : Trails of Cold Steel13. Atelier Escha & Logy12. Disgaea 311. Dragon's Crown10. Final Fantasy XIII9. Tales of Graces8. Disgaea 47. Tales of Xillia6. Resonance of Fate5. Eternal Sonata4. Tales of Vesperia3. Ninokuni2. Valkyria Chronicles1. NierSi on fait, c'est quand même! Tellement peu de grands JRPG sur cette console.-Atlus n'a quasi rien sorti, Square Enix non plus (et regardez moi la position de FFXIII, quelle déchéance!!).-C'est Namco et NIS qui sauvent les meubles (par vraiment mes développeurs préférés à la base).-En fait, tous les grands dev japonais sont partis développer sur d'autres machines. C'était trop cher à développer, et c'était pas rentable car le parc de consoles a mis trop de temps à s'installer. C'est le! (je ne pardonnerai jamais DraQue IX sur DS)-Sans oublier qu'à la base, beaucoup de développeurs jap(qui était d'ailleurs ma console préférée au début de 7e gen) ; Eternal Sonata, Star Ocean 4 et Tales of Vesperia ont tous eu une exclusivité temporaire d'1 an. Tandis que les Lost Odyssée, Blue Dragon et The Last Remnant ne sont jamais sortis sur PS3-Et du coup,. Aussi, j'ai décidé d'inclure un, uniquement avec les! (1 seul jeu par série!)10. South Spark Stick of Truth9. Les royaumes d'Amalur 28. Dragon's Dogma7. Child of light6. Dragon Age Origins5. Deus Ex Human Revolution4. Fallout New Vegas3. Dark Souls 22. Mass Effect 21. SkyrimAvouez que ce 2e top a beaucoup plus de gueule!!Qui aurait cru ça à la fin de la génération PS2?