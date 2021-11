Star Citizen

Dès le premier jour de l'anniversaire de Star Citizen ( voir article d'hier), la barre a été franchie.Pendant cet anniversaire qui donne lieu à un événement dans le jeu, tout possesseur d'un compte sur le site officiel du jeu peut tester tous les vaisseaux gratuitement, mais surtout, tous les vaisseaux du jeu sont tour à tour achetables. Forcément, cela génère de nombreuses ventes, et donc les 400 millions de dollars ont été atteints sans difficulté :Cela assoit encore et toujours plus Star Citizen au premier rang des jeux vidéo les plus chers de l'histoire. D'autant que Star Citizen et sa campagne solo Squadron 42 sont encore loin d'être terminés et l'un comme l'autre n'ont d'ailleurs toujours pas de date de sortie.Nombreux sont ceux à estimer qu'il y en a encore pour 5 voire 10 ans de développement (sachant que le jeu continuera sans doute ensuite à recevoir des mises à jour). La récente annonce par CIG de l'ouverture d'un studio à Manchester visant à accueillir 1000 employés d'ici à 2026 n'est pas pour les contredire...Reste que l'état actuel du jeu, une Alpha parfois instable mais époustouflante visuellement et où certains compartiments de jeu sont déjà très aboutis (les vaisseaux par exemple) suffit donc à conquérir encore et toujours plus de joueurs qui se laissent amadouer par l'expérience. Car Star Citizen c'est superbe (cf. image ci-dessous), c'est une ambiance unique, c'est distrayant, c'est parfois jouable... et donc ça continue d'engranger encore et toujours plus d'argent.