Règles :



-Pas de RPG occidentaux (Baldur Gate Dark Alliance, King's Field 4, Champions Return, Seigneur des anneaux, etc)

-Plusieurs jeux d'une même série autorisés, sauf s'ils se suivent directement (pas de FF X-2, 1 seul Xenosaga, 1 seul Kingdom Hearts, etc)

-Pas de remakes (Dragon Quest V, Ys, etc)



Bref, voici mon classement :



30. Arc the Lad: Twilight of the Spirits

29. Breath of Fire : Dragon Quarter

28. Suikoden V

27. Wild Arms 5

26. Front Mission 5

25. Drakengard

24. Disgaea

23. Phantom Brave

22. Mana Khemia

21. Radiata Stories



20. Rogue Galaxy

19. Odin Sphere

18. Valkyrie Profile 2

17. Grandia II

16. Shadow Hearts: From the New World

15. Tales of the Abyss

14. Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2

13. Xenosaga Episode III

12. Persona 3

11. Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2



10. Final Fantasy XII

9. Star Ocean III

8. Tales of Symphonia

7. Dark Chronicles

6. Kingdom Hearts II

5. Final Fantasy X

4. Shin Megami Tensei 3 Nocturne

3. .hack//G.U. Vol.3

2. Persona 4

1. Dragon Quest VIII