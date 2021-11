News

Aoi Ashito habite dans la préfecture d’Ehime et ne l’a jamais quittée. Bien qu’il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d’un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d’Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC, lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage, qui l’amènera peut-être un jour jusqu’aux sommets du football japonais.

je recommande a 100% ce manga de sport qui est à mi chemin entre le shonen (sur le terrain de foot) et le seinen( pour tout ce qui concerne la vie des joueurs à l'extérieur.)Le traitement réaliste du sport et des centres de formations y est hyper bien retranscrit et les personnages sont particulièrement bien traité.Le manga compte actuellement 26 tomes au japon. Chez nous le 5 ème tome viens tout juste de sortir.Pour ceux qui veulent du vrai foot ( pas comme blue lock), y'a pas trop a hésiter. gogo !je sais pas ce que va donner l'anime, mais c'estderrière, donc ça sera surement clean mais pas non plus une dinguerie de réal.