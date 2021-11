Un jeu mobile sort, un autre s'arrête.Après la sortie de Pikmin Bloom qui serait le premier jeu d'un long partenariat entre Niantic et Nintendo (Pokémon GO étant avec Pokémon Company), on apprend qu'un autre "Pokémon GO"-like de Niantic, Harry Potter: Wizards Unite, cessera lui son activité le 31 janvier 2022 soit un peu plus de 2 ans après son lancement en 2019, et les micro-transaction seront supprimées dès le 6 décembre. Le jeu n'ayant probablement jamais atteint la rentabilité d'un Pokémon GO...